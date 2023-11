Hamburg gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt

Hamburg (dpa/lno) –

Am Volkstrauertag gedenkt Hamburg bei zwei Veranstaltungen der Opfer von Krieg und Gewalt. So wird die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, am Sonntag um 12.00 Uhr am ehemaligen Arrestbunker der KZ-Gedenkstätte Neuengamme einen Kranz niederlegen. Bei der Gedenkstunde im Hamburger Michel (14.00 Uhr) wird Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank, das Totengedenken sprechen. Die Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Kim Wünschmann, wird die Gedenkrede halten. Auch eine Polizeischülerin und eine Jugendreferentin der Feuerwehr werden ihre Gedanken vortragen.