Hamburg fördert E-Taxis – weitere 700.000 Euro für Umstieg

Hamburg unterstützt Taxiunternehmer beim Wechsel von einem herkömmlichen Verbrenner auf ein E-Fahrzeug mit einem weiteren Förderprogramm. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs rot-grüner Senat unterstützt den Ausbau der E-Taxi-Flotte in der Hansestadt mit weiteren 700.000 Euro. So erhalten Taxiunternehmer bei einem Wechsel von einem herkömmlichen Verbrenner zu einem Elektro-Fahrzeug 5.000 Euro, wie die Verkehrsbehörde mitteilte.

Für den Umtausch von Großraumtaxen gebe es 10.000 Euro und für den Wechsel von einem herkömmlichen zu einem E-Inklusionstaxi mit der Möglichkeit eines Rollstuhltransports 20.000 Euro.

Seit Anfang 2025 nur Neuzulassung von E-Taxis erlaubt

Bereits seit Anfang vergangenen Jahres dürfen in Hamburg nur noch emissionsfreie Taxen und Mietwagen neu in Betrieb genommen werden. Bei dem Förderprogramm geht es also darum, die noch auf Hamburgs Straßen fahrenden Verbrenner-Taxen aus dem Verkehr zu ziehen. Aktuell seien das noch rund 2.150 der etwa 2.900 Hamburger Taxen.

Zu Beginn des Förderprogramms vor fünf Jahren seien nur fünf E-Taxen auf Hamburgs Straßen gefahren. Inzwischen seien es bereits 750. In dieser Zeit seien durch den Umstieg auf lokal emissionsfreie Antriebe mehr als 19.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Bei einer Elektrifizierung aller Hamburger Taxen geht die Verkehrsbehörde von einer Einsparung von 25.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Annähernd erreicht werden soll das bis zum Jahr 2030.

Tjarks: Rund ein Viertel der Taxiflotte fährt emissionsfrei

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagte, es fahre bereits rund ein Viertel der Taxiflotte emissionsfrei. «Das ist bundesweit einzigartig.» Dieser Wandel stärke Klima, Wirtschaft und Mobilität – damit Hamburg wirklich für alle spürbar besser werde. «Deshalb freut es mich besonders, dass wir den Umstieg in einer fünften Förderrunde unterstützen können.»

Darüber hinaus kündigte er an, dass die Zahl der Ladesäulen exklusiv für Taxis bis Ende des Jahres von derzeit acht auf mindestens 30 erhöht werde.