Willkommen in den Zwanzigern: Zehntausende feiern im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – In Hamburg hat es in dieser Silvesternacht deutlich mehr Brände gegeben als in den vergangenen Jahren. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Mittwochmorgen. Demnach rückten die Einsatzkräfte zwischen 18 Uhr und 4 Uhr etwa 600 Mal aus. Häufig seien es nur kleinere Feuer wie brennende Mülltonnen gewesen. Allerdings gab es in der Silvesternacht auch zwei größere Brände in Hamburg: in Hamburg-Wilhelmsburg brannte ein Reetdach, in Barmbek Nord der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Außerdem brannte ein Streifenwagen der Hamburger Polizei aus. Menschen wurden bei den Bränden nach vorläufigen Erkenntnissen nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr kann auch das trockene Wetter ein Grund für die Zunahme der Brände sein.

Laut Hamburger Polizei kam es zu keinen größeren Zwischenfällen in der Silvesternacht. Es habe auch keine Häufungen von sexualisierter Gewalt oder Angriffen gegen Rettungskräfte gegeben, sagte ein Polizeisprecher. «Es war relativ ruhig.» Auch das Feuerwerksverbot rund um die Binnenalster sei offensichtlich zumeist eingehalten worden. Gegen Mitternacht habe die Polizei am Jungfernstieg 5000 Besucher gezählt, aber nur wenige Verstöße gegen das Verbot beobachtet.

Auch die Polizei in Schleswig-Holstein musste nach eigenen Angaben nicht zu größeren Einsätzen ausrücken. «Der Nebel ist aktuell unser größtes Problem», sagte ein Polizeisprecher. Er habe zu mehreren Verkehrsunfällen und zur teilweisen Sperrung der Autobahn A23 geführt. Sonst sei Silvesternacht im nördlichsten Bundesland ruhig gewesen.

Ebenso wie die Polizei verzeichneten auch die Rettungskräfte im Norden keine Großeinsätze. Bis Mitternacht sei es ruhig gewesen, danach sei man gut beschäftigt gewesen, teilte die Rettungsleitstelle in Lübeck mit. Ein 15-Jähriger habe mehrere Finger verloren, es habe auch andere Verletzungen durch Feuerwerkskörper gegeben. Des Weiteren seien einige Körperverletzungen registriert worden.