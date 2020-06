Hamburg fällt beim Ausbau von Elektro-Ladesäulen zurück

Ein Elektroauto wird an einer Ladestation geladen. Foto: Martin Gerten/dpa

Berlin/Hamburg (dpa) – Beim Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos ist Hamburg in den vergangenen zwölf Monaten langsamer vorangekommen als alle anderen Bundesländer. Von Mai 2019 bis Mai 2020 stieg die Anzahl der Ladepunkte in der Hansestadt von 882 auf 1096, teilte der Energieverband BDEW mit. Das war ein Zuwachs von 24 Prozent, den die anderen Bundesländer übertrafen. Am stärksten ausgebaut wurde das Netz im Saarland mit einem Plus von 169 Prozent von 65 auf 175 Ladepunkte. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Hamburg früh mit dem Ausbau des Ladenetzes begann und vorlegte, so dass andere Bundesländer jetzt Nachholbedarf haben.

Für Elektroautos findet sich in München die größte Dichte an Stromtankstellen. In der bayerischen Landeshauptstadt gebe es inzwischen 1185 öffentliche Ladepunkte, das sei ein Zuwachs innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent. Mehr als 1000 öffentliche Ladepunkte gibt es laut BDEW-Ladesäulenregister neben Hamburg auch in Berlin (1052). Deutschlandweit könnten Fahrer von E-Autos an 27 730 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom zapfen. Das seien über 10 000 Ladestellen mehr als im Mai vergangenen Jahres.

Im Vergleich der Bundesländer habe Bayern nach den absoluten Zahlen mit 6353 Ladepunkten weiterhin die Nase vorn, berichtete der BDEW weiter. Auf Platz 2 folge Baden-Württemberg mit 4950 Ladepunkten. Es folgten Nordrhein-Westfalen (4476), Niedersachsen (2501) und Hessen (1866).

Ein dichtes Ladenetz gilt als eine zentrale Herausforderung für einen Durchbruch für E-Autos auf dem Massenmarkt. Die große Koalition will deshalb mit dem Konjunkturpaket auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben. Zusätzlich sollen 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Ladenetzes, die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und die Batteriezellfertigung fließen. Bei den Stromtankstellen soll ein einheitliches Bezahlsystem kommen.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae begrüßte die Ankündigungen. Die Förderung der Elektromobilität komme zur rechten Zeit. Wichtig sei aber auch, den Ausbau der privaten Lademöglichkeiten voranzutreiben. «Wir dürfen hier nicht auf halber Strecke stehen bleiben», sagte Andreae.