Hamburg erwägt Beibehaltung der Impfpriorisierung

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg wird die Impfpriorisierung möglicherweise auch über die vom Bund zum 7. Juni angekündigte Aufhebung hinaus im Zentralen Impfzentrum der Stadt beibehalten. Das sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch am Rande der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündete Ende der Priorisierung komme zu früh, da absehbar noch zu wenig Impfstoff vorhanden sei.

Der in den nächsten Wochen erwartete Impfstoff werde im Wesentlichen für Zweitimpfungen gebraucht. «Gerade Gruppen, die dringend auf Impfungen angewiesen sind, sind dann im Windhundrennen mit anderen Menschen, die jetzt ja auch gern eine Impfung haben möchten, und könnten das Nachsehen haben», sagte sie. «Wir kommen also in Situationen ohne Priorisierung und ohne Impfstoff.»

«Wir beraten gerade mit unseren Partnern, ob wir die Priorisierung im Impfzentrum deshalb länger aufrechterhalten, so dass in Arztpraxen sehr organisationsfreundlich ohne Priorisierung geimpft werden kann, dass wir aber als Impfzentrum zentral weiterhin Termine nach Priorisierung anbieten», sagte die Senatorin.

Zuvor war die Aufhebung der Priorisierung auch in der Bürgerschaft auf Kritik gestoßen. Spahn müsse «endlich dafür sorgen, dass wir mehr Impfstoff bekommen», sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf in der Debatte über die Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats. Die Aufhebung sei «vorschnell und kontraproduktiv». Auch der Grünen-Abgeordnete Peter Zamory, selbst praktizierender Allgemeinmediziner, warnte: «Das wird den Druck auf uns Arztpraxen enorm steigern.»

Rund 673 600 Menschen haben laut Gesundheitsbehörde in Hamburg bisher eine Corona-Schutzimpfung erhalten, etwa 195 800 von ihnen auch bereits die Zweitimpfung. Die Impfquote der Stadt liegt laut RKI bei 36,5 Prozent beziehungsweise 10,6 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg nach tagelangem Rückgang im Wochenvergleich wieder leicht an. Laut Gesundheitsbehörde kamen am Mittwoch 190 neue Fälle hinzu. Das waren 132 mehr als am Dienstag und 12 mehr als am vergangenen Mittwoch. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg damit von 43,5 auf 44,2. Vor einer Woche hatte der Wert 75,9 betragen.

Die angesichts niedriger Corona-Neuinfektionszahlen vom rot-grünen Senat beschlossenen Lockerungsschritte wie Öffnung der Außengastronomie und des Einzelhandels wurden auch von der Opposition begrüßt. Es sei aber kein «Gnadenakt von Seiten des Bürgermeisters, sondern es ist ein Stufenplan, und den haben die Hamburger auch verdient», sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Es sei an der Zeit, «den Menschen ein Stück weit Vertrauen zurückzugeben».

Die Wirtschaftsexpertin der Linken, Olga Fritzsche, bemängelte, dass bei der Suche nach Wegen aus der Pandemie die gesellschaftlichen Potenziale nicht genutzt würden. Sie sprach von «einsamen Entscheidungen» im Senat, der sich fragen müsse: «Warum fühlen sich denn so viele als Verlierer dieser Krise?»

Für die AfD warf der Abgeordnete Krzysztof Walczak dem Senat vor, «die Bürger möglichst gesund und unfrei zu halten». Dabei sei man im Rahmen einer «Zwangsmaßnahmenpolitik» bereit, Freiheit und Verfassung zu opfern.

Die FDP-Einzelabgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein begrüßte die Lockerungen «nach monatelanger Politik des Zauderns». Sie baue auf den Erkenntnisgewinn im Senat. «Wir wissen alle, dass das hier keine einmalige Situation ist. Insofern werden wir hoffentlich klüger.»

