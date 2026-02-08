Hamburg erkämpft wichtigen Sieg im Kellerduell

Hamburg (dpa/lno) –

Im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg ihren nächsten Erfolg verbucht. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark Arena mit 95:85 (52:51) gegen den Tabellenletzten Basketball Löwen Braunschweig durch. Die Hamburger triumphierten damit das vierte Mal in Serie und holten den sechsten Sieg im 16. Spiel.

Mit Blick auf den Trainerwechsel und zwei neuen Profis beim Gegner hatte Barloschky vor der dem Duell gewarnt, dass «Braunschweig in der aktuellen Konstellation eine absolute Blackbox» sei. Sein Team tat sich in den ersten zehn Minuten auf beiden Seiten des Feldes schwer, leistete sich zu viele Fouls und geriet so mit 17:23 in Rückstand. Auch der Beginn des zweiten Viertels verlief aus Sicht der Hamburger holprig, die dann aber besser ins Spiel fanden und rund vier Minuten vor der Pause zum ersten Mal in Führung gingen.

Die Partie blieb auch nach dem Seitenwechsel umkämpft. Die Towers steckten dabei einen 61:66-Rückstand weg, vergaben es anschließend aber, sich vor dem letzten Viertel ein kleines Polster zu erspielen. Im Schlussabschnitt war beiden Teams die Nervosität anzumerken. Knapp zwei Minuten vor dem Ende ebnete Devon Daniels mit einem Korbleger zum 89:80 jedoch den Weg zum Sieg für die Hamburger.