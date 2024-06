Hamburg: Drei Seeadler-Paare seit zehn Jahren heimisch

Hamburg (dpa/lno) –

Wenn ein Seeadler durch den Himmel fliegt, sorgt das oft für Aufsehen. Seine imposante Erscheinung mit einer Flügelspannweite von fast 2,5 Metern macht durchaus Eindruck. Diese beeindruckenden Greifvögel können auch in Hamburg beobachtet werden. «In Hamburg leben drei Seeadlerpaare», sagte eine Sprecherin der Umweltbehörde der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Wo die Seeadler leben, will sie jedoch nicht verraten. «Die Neststandorte werden zum Schutz der Tiere nicht öffentlich gemacht.» Die Seeadlerpaare bringen den Angaben zufolge meistens ein bis zwei Jungtiere durch. «Lediglich bei einem Paar kommt es durch menschliche Störungen immer wieder zu Brutverlusten. Deshalb ist der Schutz der Brutareale besonders wichtig.»

Nachdem Seeadler in Deutschland fast ausgestorben waren, hat sich die Population in den vergangenen Jahren wieder erholt. Ein Grund dafür ist, dass die europäische Vogelschutzrichtlinie ins Bundes-Naturschutzgesetz übernommen worden ist. Deshalb breiten sich die Seeadler laut Behörde wieder in ihre ursprünglichen heimischen Nahrungs- und Bruthabitate aus. Hierzu gehören Seenlandschaften, Küsten und Flussläufe. «Deshalb ist das Vorkommen in Hamburg ein Hinweis auf die Erholung der Seeadlerpopulation insgesamt und ein großer Erfolg der Schutzbemühungen, die natürlich auch weiterhin gehalten werden müssen.»

Die Population in Hamburg sei seit etwa zehn Jahren stabil. «Dies bedeutet, dass die infrage kommenden Habitate durch die Adler besetzt sind und ihnen offensichtlich eine gute Nahrungs- und Lebensgrundlage bieten, also von großem ökologischen Wert sind», sagte die Sprecherin weiter.

Seeadler sind rund 90 Zentimeter lang und haben eine Flügelspannweite von etwa 2,5 Metern. Sie gehören zu den größten Greifvögeln Europas. Größer sind nur Geier. Seeadler brauchen große Gewässer, deshalb sind sie oft an Küsten und auf Inseln zu finden. Sie leben aber auch an großen, fischreichen Seen und Flüssen. Am liebsten essen sie große Fische, aber auch Vögel, Mäuse und Füchse.