Hamburg Cruise Days 2023 gehen zu Ende

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Feuerwerk und der großen Parade am Samstagabend gehen die Hamburg Cruise Days am Sonntag zu Ende. Zum Abschluss werden die beiden Kreuzfahrtschiffe «Aidaperla» und «Aidasol» gegen 19.00 Uhr im Hamburger Hafen verabschiedet, teilten die Veranstalter mit. Insgesamt waren bei der neunten Ausgabe des Kreuzfahrt-Festivals neun Schiffe zu Gast. An Land gab es zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie ein buntes Programm mit Musik, Kulinarik, Entertainment und Aktionen für alle Generationen und Interessen. Während des Festivals wurde der nächtliche Hafen wieder in den «Blue Port» verwandelt und erstrahlte im blauen Licht.