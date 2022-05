Hamburg Cruise Days 2022 als kompakte Ausgabe ohne Parade

Das Kreuzfahrtschiff „MSC Preziosa“ fährt am 09.09.2017 in Hamburg im Rahmen der Auslaufparade der „Cruise Days“ die Elbe entlang. picture alliance / Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Die eigentlich für September 2021 geplanten und coronabedingt verschobenen Hamburg Cruise Days gibt es nun in diesem Sommer als kompakte Ausgabe. «Es ist eine Sonderedition und sie soll ein Zeichen setzen – für die Branche und für die Stadt.», sagte Veranstalterin Katja Derow am Freitag in Hamburg. Geplant sind die Cruise Days für den 19. bis 21. August.

In der Zeit werden fünf Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen, darunter die Queen Mary 2. «Wir sind sehr froh. Es ist lange her, dass sie dabei war.» Das imposante Kreuzfahrtschiff soll am Freitag (19. August) mit eingebunden werden, wenn der Hamburger Hafen durch den Lichtkünstler Michael Batz wieder in blaues Licht getaucht wird. Eine große Parade wie zuletzt 2019 wird es in diesem Jahr dagegen nicht geben.

Stattdessen ist für den späten Samstagabend ein licht- und lautstarkes Zusammentreffen der Aida Prima und der MSC Magnifica im Hafen geplant. Veranstalter Uwe Bergmann zufolge können sich die Besucher auf eine «majestätische, schöne, langsame und entschleunigende» Vorstellung freuen.

An Land wird es an allen drei Tagen Präsentationen von mindestens vier Reedern geben. Die Hamburg Cruise Days finden normalerweise in ungeraden Jahren im September statt. Sie gelten auch als Schaufenster und Plattform der Branche. In diesem Jahr soll bei den Präsentationen der Kreuzfahrtunternehmen auch die Nachhaltigkeit eine Rolle spielen.

Die nächsten Hamburg Cruise Days finden wieder wie gewohnt statt – und zwar vom 8. bis zum 10. September 2023.