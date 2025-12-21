Hamburg chancenlos bei Löwen – Neunte Niederlage in der Liga

Mannheim (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben eine deutliche Auswärtsniederlage kassiert. Bei den Rhein-Neckar Löwen unterlagen die Hanseaten mit 29:35 (12:14). Beste Werfer der Norddeutschen bei der neunten Saisonpleite waren die Dänen Jacob Lassen und Frederik Bo Andersen mit je sechs Toren. Für die gastgebenden Mannheimer erzielte Jannik Kohlbacher zehn Treffer.

Die ohne ihren am Knie verletzten Kreisläufer Andreas Magaard angetretenen Hamburger taten sich sehr schwer. In der 5. Minute hieß es 4:0 für die Gastgeber. Die Schützlinge von HSVH-Trainer Torsten Jansen hatten enorme Probleme, die sich ihnen bietenden Chancen zu verwerten. In der Defensive bekamen die Hamburger vor allem Kohlbacher nicht in den Griff.

Dienstag geht es für die Hamburger noch gegen die Füchse Berlin

Nach dem Seitenwechsel besserte sich die Situation für den HSVH nicht. Zu der weiterhin schwachen Wurfausbeute gesellten sich nun auch noch einige Unkonzentriertheiten. Die Löwen, die das Hinspiel noch mit 30:33 verloren hatten, zogen bis auf 34:25 (55.) davon. Am Dienstag (20.00 Uhr Dyn) steht für die Hamburger das Heimspiel gegen den deutschen Meister Füchse Berlin auf dem Programm.