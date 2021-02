Hamburg bleibt im Lockdown: Auch Schulen und Kitas

Peter Tschentscher, der Erste Bürgermeister von Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Verlängerung des Corona-Lockdowns begrüßt. Zwar zeigten die Corona-Zahlen in der Hansestadt derzeit in die «richtige Richtung», sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend nach Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin. Allerdings sei die Situation angesichts der Virusmutanten nach wie vor unsicher, so dass man davon ausgehen müsse, «dass die Lage schwieriger wird.» Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, müsse weiter deutlich gesenkt werden – «auf unter 35, um Sicherheit zu bekommen».

Die seit Dezember geltenden harten Einschränkungen würden daher «zunächst bis zum 7. März verlängert, und alle Grundsätze gelten fort.» Lediglich die Friseurgeschäfte dürfen ab dem 1. März wieder öffnen, weil sich herausgestellt habe, dass ihre Schließung «für viele Menschen ein dringendes Problem des Alltags ist.»

Von der Vereinbarung, dass die Länder Schulen und Kitas früher öffnen können, mache Hamburg wegen der Frühjahrsferien, die am 1. März beginnen, keinen Gebrauch, sagte Tschentscher.

