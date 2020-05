Hamburg bleibt bei Lockerungen vorsichtig

Eine Pizzaria in einer Einkaufsstraße ist geschlossen, während die Schneiderei nebenan geöffnet hat. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg bleibt mit Blick auf mögliche Lockerungen der Corona-Regeln zunächst alles wie gehabt. Frühestens am Dienstag wird der Senat besprechen, wie die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern in der Hansestadt umgesetzt werden sollen. Damit wird das Einkaufen mit Mundschutz auch an diesem Samstag nur in Geschäften mit weniger als 800 Quadratmetern möglich sein.

Dafür sorgt auch die Entscheidung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts vom Donnerstag. Demzufolge ist die Anordnung der Hamburger Behörden rechtens, dass Einzelhandelsgeschäfte vorerst nur mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern öffnen dürfen. Das Oberverwaltungsgericht hatte auf Antrag der Stadt eine entgegengesetzte Entscheidung des Verwaltungsgerichts aus der vergangenen Woche korrigiert. Geklagt hatte die Betreiberin eines großen Sportgeschäfts in der Hamburger Innenstadt.

In der Stadt gilt die Maskenpflicht auch im Nahverkehr, zudem müssen wie gehabt alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die geltenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben sollen vorerst weitgehend bestehen bleiben.

In Hamburg war die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburgerinnen und Hamburger seit Donnerstag um 19 auf 4820 gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) könnten davon 3600 inzwischen als genesen angesehen werden, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Sie gehe aktuell von rund 1050 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgern aus.

Die Zahl der an einer Covid-19-Infektion gestorbenen Hamburger stieg nach Berechnungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) um neun auf 163. Auch nach RKI-Angaben sind in Hamburg bislang 163 Personen mit einer Covid-19-Infektion gestorben – das sind acht mehr als am Vortag.

Insgesamt befanden sich nach Behördenangaben 164 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. Das sind zehn weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation sank um zwei auf 62.