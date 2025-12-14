Hamburg besiegt Minden dank starker zweiter Halbzeit

Hamburg (dpa/lno) –

Die Handballer des HSV Hamburg haben den achten Saisonsieg gefeiert. Gegen Aufsteiger GWD Minden gab es nach einigen Problemen in der ersten Hälfte noch einen souveränen 32:26 (15:16)-Heimerfolg. Moritz Sauter steuerte als bester Werfer der Gastgeber neun Tore zum doppelten Punktgewinn bei. Für die Ostwestfalen war Ian Weber achtmal erfolgreich.

Bei den Hanseaten stand Dominik Axmann erstmals nach seinem Kreuzbandriss im März wieder im Kader. Der 26-Jährige musste mit ansehen, wie die Gäste nach dem 0:3 in der 3. Minute die Kontrolle über das Spiel an sich rissen. Florian Kranzmann traf zum 10:8 (15.) für Minden. Auch zur Halbzeit lag GWD noch knapp in Führung.

Mortensen sorgt am Geburtstag für die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel wurde Hamburg stärker und langsam auch seiner Favoritenrolle gerecht. Zwischen der 38. und der 45. Minute blieb Minden ohne Torerfolg. Die Mannschaft von HSVH-Trainer Torsten Jansen machte aus einem 21:22 und 26:22. Stark agierte in dieser Phase Mohamed El-Tayar im Tor der Gastgeber. Der Ägypter kam auf 14 Paraden. Mit seinem Tempogegenstoßtreffer zum 30:23 (52.) sorgte Hamburgs Linksaußen Casper Mortensen an seinem 36. Geburtstag für die Vorentscheidung.