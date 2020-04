Hamburg beschließt Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat hat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Auflagen beschlossen. Demzufolge sind bei wiederholten Verstößen Strafen von bis zu 25 000 Euro möglich, wie Innensenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag in Hamburg nach einer Sondersitzung des Senats sagte. Die neue Verordnung zur Corona-Pandemie mit den Bußgeldern soll bereits am Freitag in Kraft treten.

Obwohl sich die meisten Hamburger an die geltenden Regeln hielten, gebe es täglich eine etwa dreistellige Zahl an Verstößen, sagte Grote. Es habe sogar neun Ingewahrsamnahmen gegeben, weil Menschen überhaupt nicht einsichtig gewesen seien.

Mit dem Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldkatalog habe die Polizei nun die Möglichkeit, zielgerichteter und passgenauer mit den einzelnen Verstößen umzugehen, sagte Grote. Die Beamten würden allerdings auch weiterhin mit Augenmaß auf Verstöße reagieren.

Grote zufolge sind mit dem neuen Bußgeldkatalog 150 Euro bei Nichteinhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern in der Öffentlichkeit oder beim Betreten von Spielplätzen fällig. Ungenehmigte Ladenöffnungen werden mit 2500 Euro geahndet.

