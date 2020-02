Hamburg auf dem Weg zur papierfreien Justiz

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Justizbehörde treibt die Digitalisierung der Justiz weiter voran. In diesem Jahr soll bei Gericht und in der Staatsanwaltschaft schrittweise die elektronische Akte eingeführt werden, wie Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Dienstag mitteilte. Außerdem sollen alle Hamburger Gerichtssäle mit WLAN ausgestattet werden. «Schnelleres und einfacheres Durchsuchen von Texten, gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Personen mit derselben Akte und bessere Möglichkeiten für Homeoffice sind nur einige der Vorteile», erklärte der Justizsenator.

Oliver Krieg, Vizepräsident des Hamburger Arbeitsgerichtes, betonte, es sei wichtig, alle Verfahrenbeteiligten in den Prozess miteinzubeziehen und mitzunehmen. Die Einführung der elektronischen Akte ist ab dem Jahr 2026 gesetzlich vorgeschrieben. In Hamburg sollen ab dem Jahr 2022 zweidrittel aller Schriftsätze elektronisch eingereicht werden.