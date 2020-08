Hamburg: 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe wird entschärft

Hamburg (dpa/lno) – Eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe im Hamburger Stadtteil Schnelsen soll am Dienstag in Hamburg entschärft werden. Die Zielzeit dafür sei 22.00 Uhr, «wenn es denn keine unvorhergesehenen Dinge gibt», teilte die Feuerwehr Hamburg über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Kampfmittelräumungsdienst der Feuerwehr war bereits am Dienstagnachmittag im Einsatz.

Ob wegen der Entschärfung die nahe gelegene Bundesautobahn 7 oder der Flughafen gesperrt werden müssen, war zunächst unklar.

