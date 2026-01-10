Hamann zu HSV-Gerüchte um Bierhoff – «Könnte das gut machen»

Freiburg (dpa) –

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kann sich den langjährigen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff sehr gut als Nachfolger von Stefan Kuntz beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV vorstellen. Der Olli könnte das sehr gut machen, ist sehr gut vernetzt. Ich glaube, das ist schon wichtig», sagte der Sky-Experte.

Die «Sport-Bild» hatte zuletzt berichtet, dass Bierhoff zu den Kandidaten für die Nachfolge des überraschend ausgeschiedenen Sportvorstands Kuntz gehört. Laut Sky wollte Bierhoff auf Nachfrage die Gerüchte nicht kommentieren.

HSV auch ohne Sportvorstand derzeit «voll handlungsfähig»

Der HSV sei «ein Riesenverein, auch wenn er lange in der 2. Liga war», so Hamann: «Ich glaube schon, dass du jemanden brauchst, der eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat. Das hatte Stefan Kunz, er hat sie wieder in die 1. Liga gebracht. Das ist ein großer Verlust.»

Laut HSV-Sportdirektor Claus Costa sei der HSV auch ohne Sportvorstand derzeit «voll handlungsfähig». Er habe ein tolles Team an seiner Seite und arbeite sehr eng mit dem Trainerteam zusammen, sagte Costa am Rande des Bundesligaspiels beim SC Freiburg: «Die Absprachen oder der Austausch ist da sehr fließend.» Schon zuvor habe Kuntz ihm «die Freiheit und Rückendeckung gegeben, mich in den Themen operativ auszutoben».