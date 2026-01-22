Hamann über St. Pauli und HSV: Viel Qualität, zu wenig Tore

Hamburg (dpa) –

Sky-Experte Dietmar Hamann ist überrascht über die Entwicklung des Hamburger SV und des FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga seit dem Stadtderby im August. Damals hatte der Kiezclub beim Erstliga-Rückkehrer im Volksparkstadion verdient mit 2:0 gewonnen.

«Wenn mir einer nach dem zweiten Spieltag gesagt hätte, dass wir jetzt hier sitzen und der HSV fünf Punkte vor St. Pauli liegt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das kann ich mir schwer vorstellen», sagte der 52-Jährige in einer Sky-Sport-Presserunde in Hamburg vor dem Derby am Freitag (20.30 Uhr/Sky) am Millerntor. «Es war ein Klassenunterschied.»

Man sage, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg das schwerste sei, meinte der frühere Nationalspieler über den FC St. Pauli. «Ich habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, das ist eigentlich kein Aufsteiger im zweiten Jahr, so wie die gespielt haben.» Das sei eine gestandene Bundesliga-Mannschaft gewesen. Er könne sich vorstellen, «dass sie das auch selbst ein Stück weit gedacht haben».

Hamann vor dem Derby: «Der Druck beim FC St. Pauli»

Die 113. Auflage des Stadtderbys ist auch ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Der Kiezclub ist mit zwölf Punkten Tabellenletzter. Der HSV steht mit fünf Zählern mehr auf Platz 14. Beide Teams haben ein Spiel weniger als ihre Mitkonkurrenten um den Klassenverbleib.

«Der Druck ist mit Sicherheit beim FC St. Pauli», sagte Hamann. «Der HSV wird wahrscheinlich einen Punkt mitnehmen. Dann haben sie weiter fünf Punkte mehr.»

Guter Fußball allein reicht nicht

Von den fußballerischen Qualitäten der beiden Teams ist der Sky-Experte überzeugt. Die Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers Fabio Vieira habe gezeigt, dass der HSV Fußball spielen will. «Und das machen sie», sagte er. Die Hamburger hätten eine sehr gute Mischung, «haben aber vorne keinen, der die Tore macht».

Auch über den FC St. Pauli sagte er, dass die Kiezkicker richtig gut Fußball spielen können. Das hätten sie bei den unglücklichen Niederlagen zum Jahresbeginn beim VfL Wolfsburg (1:2) und am Samstag bei Borussia Dortmund (2:3) gezeigt.

Stadtrivalen eint ein Problem: Zu wenig Tore

«Du hast mit beiden mitgehalten. Also das soll dir schon einen Grund zur Zuversicht und zum Optimismus geben für den Freitag», meinte Hamann. Er attestierte St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin, einen «hervorragenden Job» zu machen. «Du musst dich halt irgendwann belohnen, weil der gute Fußball bringt dich auch nicht weiter.» Man müsse die Ergebnisse liefern.

Aus Hamanns Sicht eint beide Mannschaften dasselbe Problem «Sie schießen zu wenig Tore.»