«Halunder Jet»: Von Brunsbüttel nach Cuxhaven und Helgoland

Brunsbüttel/Cuxhaven (dpa) –

Der Katamaran «Halunder Jet» baut sein Angebot vom 3. April an mit Fahrten von Brunsbüttel nach Cuxhaven und Helgoland aus. Dazu werde der Fähranleger in Brunsbüttel erworben, teilte die Flensburger Reederei FRS Helgoline am Dienstag mit. In den kommenden Wochen werde dieser für den Katamaranbetrieb modifiziert, die Autorampe bleibe aber erhalten. Die Verhandlungen um den Kauf des Anlegers liefen den Angaben zufolge bereits seit einiger Zeit. Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Abfahrtsorte nach Helgoland werde es damit neben Hamburg und Niedersachsen auch in Schleswig-Holstein geben, teilte die Reederei mit. «Die Anreise zur Hochseeinsel reduziert sich damit signifikant aus vielen Regionen Schleswig-Holsteins», kündigte Geschäftsführer Tim Kunstmann an. Die Dauer der Überfahrt nach Helgoland beträgt demnach mit dem «Halunder Jet ab Brunsbüttel etwa zwei Stunden. Die Reederei befördert nach eigenen Angaben seit 40 Jahren Passagiere zur Insel Helgoland.

Regulär startet der Katamaran am 15. März in die neue Saison, die bis zum 3. November dauern soll. Täglich geht es dann bis zum Herbst wieder zum roten Felsen in der Nordsee – ab Brunsbüttel allerdings nur mittwochs, freitags und sonntags. Von Hamburg aus braucht der «Halunder Jet» 3,5 Stunden, von Cuxhaven 70 Minuten. Die Fahrt von Brunsbüttel nach Cuxhaven dauert den Angaben zufolge 40 Minuten.