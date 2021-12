Halmich erste deutsche Boxerin in Hall of Fame

Regina Halmich schaut in die Runde. Foto: Fabian Sommer/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die frühere Weltmeisterin Regina Halmich wird als erste deutsche Boxerin in die Hall of Fame in den USA aufgenommen. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatt» soll Halmich im kommenden Jahr die Auszeichnung in Canastota im US-Bundesstaat New York entgegennehmen. «Das ist die größte Auszeichnung, die man als Boxerin oder Boxer bekommen kann», sagte Halmich. «Dass man Jahre nach meinem Karriereende sich in Amerika an mich erinnert, macht mich sehr stolz – und dass ich jetzt in einem Club mit Mike Tyson oder Lennox Lewis bin.»

Diese Ehre wird auch Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko zuteil. Der Ukrainer sollte bereits in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-292671/2

Bericht „Hamburger Abendblatt“