Halloween weitestgehend ruhig in Hamburg

Zu Halloween ist es in der Hansestadt am Abend bislang größtenteils ruhig geblieben. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa) –

Der Halloween-Abend verläuft in Hamburg bislang weitestgehend ruhig. Vereinzelt seien Aufenthaltsverbote ausgesprochen und Pyrotechnik sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Polizei war demnach unter anderem in den Stadtteilen Harburg, Wilhelmsburg, Steilshoop und Billstedt im Einsatz.

2023 hatten rund 300 junge Menschen in Harburg mit Böllern und Flaschen geworfen. Die Polizei leitete insgesamt 33 Strafverfahren ein. 2024 verlief Halloween ruhiger, die Polizei zog damals insgesamt eine positive Bilanz.

In diesem Jahr setzt die Polizei erstmals Drohnen zu Halloween ein. Damit soll die Lagebeurteilung punktgenauer möglich sein. Die Polizei Hamburg überwachte mit Drohnen bisher unter anderem bereits den Verkehr und erfasste Rotlichtverstöße.