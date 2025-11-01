Halloween in Hamburg: Strategie der Polizei ging auf

In mehreren Stadtteilen, unter anderem in Harburg, zeigte die Polizei in der Halloween-Nacht verstärkt Präsenz. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist in der Halloween-Nacht weitgehend friedlich gefeiert worden. Nach einer Bilanz der Polizei Hamburg zu der Nacht von Freitag auf Samstag verlief Halloween in diesem Jahr ruhiger als in vorhergegangenen Jahren. Verantwortlich dafür seien auch die verstärkten Maßnahmen der Polizei.

Die Polizeikommissariate seien von der Landesbereitschaftspolizei unterstützt worden und hätten einen besonderen Blick auf bekannte Schwerpunkte gehabt. Demnach sei sie unter anderem in den Stadtteilen Harburg, Wilhelmsburg, Steilshoop und Billstedt im Einsatz gewesen. Dieses Jahr unterstützen zum ersten Mal auch Drohnen die Beamten an Halloween.

Polizei griff schnell ein

«Relevante Personen und Gruppierungen wurden frühzeitig identifiziert und konsequent angesprochen. Das auf Präsenz und Flexibilität ausgerichtete Einsatzkonzept und die Präventionsmaßnahmen im Vorfeld haben sich erneut bewährt», teilte Florian Abbenseth, Pressesprecher der Polizei Hamburg mit. Einzelne Fälle von Böllerwürfen und Sachbeschädigungen konnten in der Nacht schnell unterbunden werden.

Auch die Bundespolizei zieht eine positive Bilanz der Halloween-Nacht. Sie sei ebenfalls mit mehr Kräften an verschiedenen S-Bahnhaltepunkten in Harburg präsent gewesen. Die Bundespolizei und auch die Polizei Hamburg konnten nach eigenen Angaben in der Nacht keine besonderen Vorkommnisse feststellen.