«Hallo Grünkohl»: Saisonstart in Oldenburg

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein am Samstag minimal gesunken. Die Behörden meldeten am Abend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 75,1 – nach 75,8 am Freitag. Am... Mehr lesen