Hallenhockey-DM: Drei Hamburger Teams in der Endrunde

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg ist mit drei Teams bei der Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft am kommenden Wochenende in Frankfurt am Main vertreten. Die Herren vom HTHC setzten sich am Samstag in einem dramatischen Viertelfinale gegen Uhlenhorst Mülheim mit 7:6 (4:5) durch und treffen in der Runde der besten vier Clubs auf Meister Mannheimer HC. Der Club an der Alster siegte bei Rot-Weis Köln mit 2:1 nach Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 7:7 gestanden. Halbfinalgegner ist der Berliner HC. Alsters Damen gewannen bei Rot-Weiss Köln mit 7:4 (5:2) und bekommen es nun mit dem Münchner SC zu tun. Ausgeschieden ist der UHC, der Titelverteidiger Düsseldorfer HC 2:3 (1:2) unterlag.

Der HTHC hatte gegen Mülheim Mitte des zweiten Viertels bereits 2:5 zurückgelegen. Mit je einem Treffer vor und nach der Pause sorgte Tobias Hauke im letzten Heimspiel seiner Karriere für das 5:5. Der zweimalige Olympiasieger war es auch, der mit einem Pass das entscheidende 7:5 von Niklas Reuter (57.) einleitete. Zu diesem Zeitpunkt standen die Gäste mit zwei Mann mehr auf dem Platz. Erst hatte Michael Körper (54.) Gelb-Rot gesehen und ist im Halbfinale damit gesperrt, dann nahm Mülheim vier Minuten vor dem Ende beim Stand von 5:6 seinen Torhüter für einen weiteren Feldspieler heraus. Beim Sieg von Alster in Köln war dagegen Anton Boeckel mit seinem verwandelten Penalty der entscheidende Spieler.