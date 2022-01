Hallenhockey: Alster-Teams haben Heimrecht im Viertelfinale

Das Logo des „Club an der Alster“ ist an einer Wand zu sehen. Foto: picture alliance / Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hallenhockey-Teams vom Club an der Alster haben sich zum Abschluss der Hauptrunde jeweils Rang eins in der Nordgruppe und damit das Heimrecht im Viertelfinale gesichert. Dabei konnten die Herren den HTHC im direkten Duell am Sonntag mit einem 8:5 (4:3)-Sieg noch von Platz eins verdrängen. Am 22. Januar spielen sie gegen den Süd-Zweiten Mannheimer HC um den Einzug in das Final Four eine Woche darauf in Düsseldorf. Der HTHC ist zu Gast beim Süd-Ersten TSV Mannheim.

Die Alster-Damen setzten sich im letzten und entscheidenden Duell mit dem zuvor punktgleichen Team vom HTHC mit 5:1 (1:1) durch und empfangen im Viertelfinale am 22. Januar den TSV Mannheim, Zweiter der Südliga. Den Erfolg konnte die Mannschaft von Trainer Jens George allerdings erst mit drei Treffern in den letzten acht Minuten perfekt machen. Der HTHC muss die Reise zum Mannheimer HC antreten.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-646162/2

