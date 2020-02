Hallendach einer Werkstatt eingestürzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Rastede (dpa/lni) – Nach dem Einsturz eines Hallendachs in Rastede (Landkreis Ammerland) hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Ein Anwohner hatte am frühen Montagmorgen die Polizei über den Einsturz des Daches informiert, wie ein Sprecher mitteilte. Als die Streife bei der Werkstatthalle ankam, lagen Trümmerteile vor dem Gebäude und auf der Fahrbahn. Zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr wurde nach Personen gesucht. Erst vor einigen Wochen hatte die Polizei in der Halle und einem Nachbarhaus eine Cannabisplantage entdeckt.

