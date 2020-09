Hallen-Masters von Schleswig-Holstein abgesagt

Kiel (dpa/lno) – Das Hallen-Fußballturnier Lotto Masters 2021 in Kiel fällt aus. Das hat der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Mittwoch mitgeteilt. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Veranstalter geeinigt, das für den 9. Januar vorgesehene Turnier um den Landesmeistertitel in der Halle mit den acht besten Männermannschaften Schleswig-Holsteins abzusagen.

Das Hallen-Masters, das es seit 1999 gibt, hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. In den vergangenen Jahren war das Turnier mit rund 9000 Zuschauern fast ausnahmslos ausverkauft. SHFV-Präsident Uwe Döring, bezeichnete das Masters als «das emotionale Highlight eines jeden Fußballjahres» und betonte: «Zu Zeiten der Corona-Pandemie müssen wir alle aber auf manch liebgewonnene Tradition verzichten, um unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten. Es wäre in diesen Zeiten das falsche Signal, an der Austragung des Turniers festzuhalten.»

Mitteilung SHFV