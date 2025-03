Halle mit Mais und Heu brennt – hoher Schaden

Oster-Ohrstedt (dpa/lno) –

Eine landwirtschaftlich genutzte Halle in Oster-Ohrstedt im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Menschen und Tiere seien nicht in Gefahr gewesen, teilte die Polizei mit. Es ist demnach ein hoher Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden.

Gegen 4.30 Uhr sei der Notruf wegen des Brandes in der Halle, in der Gärmais und Heu gelagert wurden, eingegangen. Die Feuerwehr habe die Flammen den Angaben zufolge schnell eingedämmt, sodass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert wurde.

Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in der Trocknungsanlage das Feuer ausgelöst haben.