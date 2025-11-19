Halle in Hamburg-Wilhelmsburg brennt – Gefahrstoffe gelagert

19. November 2025 11:00
In Hamburg-Wilhelmsburg bekämpfen Feuerwehrleute einen Brand in einer Lagerhalle. (Symbolfoto) Bernd Weißbrod/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Wilhelmsburg bekämpft die Feuerwehr Hamburg aktuell einen Brand einer Lagerhalle, in der den Angaben zufolge Gefahrstoffe gelagert sind. Zurzeit seien etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf dpa-Anfrage.

Weil eine Rauchwolke über die Stadt ziehe, habe man auch das Mobile Warnsystem (Mowas) ausgelöst, erklärte der Sprecher. Der Notruf wegen des Brandes in der Industriestraße sei um kurz nach 9.00 Uhr eingegangen.

