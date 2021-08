Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nordhorn (dpa/lni) – Auf dem Gelände einer Baufirma in Nordhorn hat es einen großen Brand gegeben. Aus zunächst unbekannter Ursache war in der Nacht auf Freitag in einer Halle ein Feuer ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Verletzt worden sei niemand. Wegen des Rauchs werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten.

