Halle auf Werftgelände brennt – umliegende Häuser evakuiert

Schacht-Audorf (dpa/lno) – Wegen des Brandes auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf am Nord-Ostseekanal sind umliegende Häuser evakuiert worden. Es seien etwa 30 Menschen betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund ist, dass der Bereich immer wieder von den großen, dunklen Rauchschwaden eingehüllt werde. Die Betroffenen können nach Polizeiangaben in einer Schule in Schacht-Audorf Unterschlupf finden. Die Werft war bereits zuvor evakuiert worden. Der Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostseekanal ist den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt. Brandursache und Schadenshöhe sind nach Angaben der Polizei noch unklar.

Am Morgen ist in einer Schiffshalle, in der sich eine Jacht befindet, ein Feuer ausgebrochen. Mehrere hundert Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Nach Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei wird es voraussichtlich noch bis in die Nacht oder sogar in die frühen Morgenstunden des Mittwochs dauern, bis der Brand vollständig gelöscht ist.