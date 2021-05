Hagenbeck Tierpark: Walrossbulle Odin erneut Vater geworden

Hamburg (dpa) – Der Walrossbulle Odin aus dem Hagenbeck Tierpark in Hamburg ist erneut Vater geworden. Am 22. Mai kam ein kleiner Walrossbulle mit einem Gewicht von rund 30 Kilogramm in einem Zoo in Brugelette in Belgien zur Welt, wie der Tierpark der Hansestadt mitteilte. Walrosse gehören zu den gefährdeten Robbenarten.

Mutter des Babys ist Tania (17) – sie wurde zusammen mit zwei anderen weiblichen Walrossen 2019 aus Spanien nach Hamburg gebracht, um sich mit Odin zu paaren. Da der Zoo in Valencia die Haltung von Walrossen aufgegeben hat, zogen die drei Weibchen anschließend nach Belgien.

Drei Tierparks aus drei Ländern versuchen den Fortbestand der Tiere zu sichern – das Walrossbaby in Belgien sieht Hagenbecks Tierarzt deshalb als großen Erfolg für das Zuchtprogramm. In dem belgischen Zoo lebt auch Hagenbecks erster männlicher Walross-Nachwuchs Thor in einer 18 Hektar großen Anlage namens «Land der Kälte».

© dpa-infocom, dpa:210529-99-786225/2