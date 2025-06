Haftrichter: Jimi Blue Ochsenknecht bleibt in Haft

Jimi Blue Ochsenknecht hatte ausstehende Schulden an ein Hotel in Österreich nicht bezahlt und war deshalb mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. (Archivbild) Jens Kalaene/dpa

Innsbruck/Hamburg (dpa) –

Der wegen Geldschulden vorläufig festgenommene Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht muss weiter im Gefängnis bleiben. Ein Haftrichter habe die erlassene Festhalteanordnung für den 33-Jährigen verkündet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das bedeutet: Ochsenknecht bleibt voraussichtlich bis zum Abschluss des Auslieferungsverfahrens in Hamburg in Haft.

Mit der Haftrichter-Entscheidung kann nun das Verfahren seinen mehrstufigen Lauf nehmen. Konkret bedeutet das: Die Generalstaatsanwaltschaft wird einen Auslieferungshaftbefehl beantragen, über den das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) zu entscheiden hat. Diesem Schritt folgen in der Regel weitere Anträge, Entscheidungen und Verkündungen. Nach der letzten OLG-Entscheidung muss der Beschuldigte innerhalb von zehn Tagen ausgeliefert werden.

Ochsenknecht war am Mittwochnachmittag am Hamburger Flughafen wegen eines gegen ihn vorliegenden internationalen Haftbefehls vorläufig festgenommen worden. Er wurde gesucht, weil er eine Rechnung in Höhe von rund 14.000 Euro an ein Tiroler Hotel vom Dezember 2021 nicht bezahlt haben soll, wie die österreichische Staatsanwaltschaft sagte.