Haftbefehl nach Tötungsdelikt in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem gewaltsamen Tod eines 26-Jährigen im Kieler Stadtteil Gaarden befindet sich ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den Mann, wie die Polizei am Vormittag berichtete. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.

Der 42-Jährige war am Samstag in Kiel-Gaarden festgenommen worden. Nach einem weiteren Tatverdächtigen fahnden die Ermittler weiter. Zu den Hintergründen der Tat oder zum Tathergang wollen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine Angaben machen.

Bisherige Erkenntnisse

Nach früheren Polizeiangaben hatten Polizisten das Opfer am Freitag nach einem Notruf entdeckt. Sie hätten noch versucht, den 26-Jährigen zu reanimieren, er sei jedoch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Da die Polizei nicht ausschließt, dass bei der Auseinandersetzung im Bereich der Iltisstraße Handy-Aufnahmen gemacht worden sind, hat sie ein Hinweisportal freigeschaltet.

Dort könnten Videos oder Fotos hochgeladen werden. Diese könnten aus Sicht der Beamten einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen liefern oder Hinweise auf den zweiten noch flüchtigen Tatverdächtigen ergeben.