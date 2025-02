Haftbefehl nach Tötung von Frau und Stichen auf Stiefmutter

Hamburg (dpa) –

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West steht ein 25-Jähriger unter dringendem Tatverdacht. Gegen den Deutschen wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Beschuldigte soll nach der Tat seine Stiefmutter im Stadtteil Marienthal besucht und mit einem Messer verletzt haben. Er habe am frühen Dienstagmorgen mehrfach auf sie eingestochen. Ein 40-jähriger Mitbewohner, der der 51-Jährigen zu Hilfe kam, war ebenfalls verletzt worden.

Kurz nach dieser Tat hatte die Polizei den 25-Jährigen noch in der Wohnung seiner Stiefmutter festgenommen. Weil er sich auch selbst verletzt hatte, brachten ihn die Beamten zunächst in ein Krankenhaus. Wegen der zweiten Tat wird der junge Mann auch wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Die Identität der getöteten Frau stand auch am Tag nach der Tat nicht fest. Die Tote sei bisher nicht zu 100 Prozent identifiziert, sagte der Polizeisprecher.