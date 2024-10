Haftbefehl nach Messerangriff in Rendsburg

Rendsburg (dpa/lno) –

Nach dem Messerangriff auf einen 35-Jährigen in Rendsburg sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ am Montagnachmittag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 43-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen zu dem Motiv und dem Hintergrund der Tat dauern an.

Das Opfer war in der Nacht zu Sonntag bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Früheren Angaben der Polizei zufolge hatte der Mann im Streit mehrfach auf den 35-Jährigen eingestochen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und war zunächst nicht vernehmungsfähig. Die Polizei hat ein Hinweisportal freigeschaltet.