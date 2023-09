Haftbefehl gegen Tatverdächtigen nach Geiselnahme in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Nach der Befreiung einer 29-Jährigen durch Spezialkräfte in Kiel hat das Amtsgericht am Mittwoch Haftbefehl unter anderem wegen des Vorwurfs der Geiselnahme gegen einen Mann erlassen. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, die Frau in Kiel-Holtenau gegen ihren Willen festgehalten zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Opfer befindet sich noch im Krankenhaus. Der Tatverdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Zudem wurde bekannt, dass sich der Mann und die Frau bereits seit mehreren Monaten kannten. Dem in Kiel lebenden Mann wird vorgeworfen, die 29-Jährige bereits im April durch Schläge mit einem Cricket-Schläger erheblich verletzt zu haben.

In dem Fall wurde zunächst in Hamburg ermittelt. Ende Juli übernahm die Kieler Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Dort läuft seit Mai ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung der 29-Jährigen gegen ihn. «Wegen fehlender rechtlicher Voraussetzungen ist Haftbefehl gegen den Beschuldigten bisher nicht beantragt worden», teilten die Behörden mit.