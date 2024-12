Haftbefehl gegen Bruder des mutmaßlichen Entführers von Damp

Damp (dpa/lno) –

Gegen den Bruder des mutmaßlichen Entführers einer Frau und zweier Kindern aus Schleswig-Holstein nach Frankreich ist Haftbefehl erlassen worden. Der 26 Jahre alte Mann sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll an der Tat beteiligt gewesen sein.

Die französische Polizei hatte die Entführung am Montagabend beendet. Beamte nahmen in Sangatte bei Calais einen 35 Jahre alten Syrer fest, der seine ehemalige Lebensgefährtin und die gemeinsamen Kinder im Alter von zwei und drei Jahren in Damp gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben soll.

Motiv wohl im familiären Bereich

Die Tat habe sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet und sei der Polizei von den Eltern der 33 Jahre alten Frau gemeldet worden. Frau und Kinder befinden sich inzwischen in Sicherheit.

Hintergrund dürfte nach bisherigen Ermittlungen ein Streit um den Umgang mit den Kindern sein. Nach einem Bericht die «Bild»-Zeitung gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Mann mit seinen Entführungsopfern nach Großbritannien absetzen wollte. Die Ermittler konnten laut «Bild»-Zeitung der Spur von Damp nach Sangatte folgen, weil der mutmaßliche Täter immer wieder sein Mobiltelefon benutzt habe. Die Polizei nannte keine Einzelheiten zu den Ermittlungen.