Haftbefehl gegen 29-Jährigen nach Angriff mit Messer

Kiel (dpa/lno) –

Wegen eines Angriffs mit einem Messer am Holstentörn hat das Amtsgericht Kiel gegen einen 29-Jährigen ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Der Mann war am Samstagabend mit einem 28-Jährigen am Rande eines Weihnachtsmarktes in Streit geraten und hatte ihn mit der Stichwaffe schwer verletzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Zunächst konnte der Angreifer vom Tatort fliehen. Den Angaben nach wurde er schließlich von Beamten an seiner Wohnung festgenommen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zur Ursache der Tat dauern noch an.