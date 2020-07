Haft drei junger Männer nach Raub in Jugendhilfeeinrichtung

Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Elmshorn (dpa/lno) – Rund sechs Wochen nach einem Raubüberfall auf eine Jugendhilfeeinrichtung in Elmshorn im Kreis Pinneberg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Gegen die jungen Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren seien Haftbefehle erlassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie seien nach ihrer Festnahme am Dienstag einer Haftrichterin vorgeführt und anschließend in die Jugendanstalt Schleswig gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Den Männern wird vorgeworfen, am 19. Mai im Treppenhaus einer Elmshorner Jugendhilfeeinrichtung einen 59 Jahre alten Betreuer überfallen zu haben. Nach Angaben der Polizei sollen sie ihn mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Bei der Festnahme sei Beweismaterial gefunden worden, das jetzt ausgewertet werde.

