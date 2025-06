Hafenspektakel bei Taufe der «MSC Germany»

Hamburg (dpa/lno) –

Mit der Taufe eines neuen Containerschiffs und einem kleinen Festival rund um die maritime Welt hat die Reederei MSC hat Tausende Menschen an den Hamburger Hafen gelockt. Im Mittelpunkt des sogenannten Yellow Festivals an den Landungsbrücken stand die feierliche Taufe der «MSC Germany». Es gilt als eines der modernsten und nachhaltigsten Containerschiffe der Welt. Begleitet von Showeffekten, Flyboard-Artisten und Live-Musik wurde das mehr als 350 Meter lange Schiff am Abend vor der Elbphilharmonie in Dienst gestellt.

Feuerwerk und Zoe Wees als Highlights an den Landungsbrücken

Für ein musikalisches Highlight sorgte im Anschluss die Hamburger Musikerin Zoe Wees, die auf einer schwimmenden Bühne direkt vor den Landungsbrücken ihre Hits wie «Control» und «Girls Like Us» sang. Zum Abschluss des Festivaltages war ein großes Feuerwerk geplant.

Bereits ab Mittag hatte MSC mit Foodtrucks, Mitmachaktionen und der sogenannten Hafen-Erlebniswelt für ein maritimes Familienprogramm gesorgt. In interaktiven Stationen konnten große und kleine Besucherinnen und Besucher etwa mit Virtual-Reality-Technik in den Alltag eines Containerschiffs eintauchen.