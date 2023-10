Hafensicherheitsgipfel: «Allianz Sicherer Hafen Hamburg»

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts steigender Drogenimporte über den Hamburger Hafen wollen Sicherheitsbehörden und die Hafenwirtschaft den Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität über eine neue «Allianz Sicherer Hafen Hamburg» stärken. Im Anschluss an den ersten Hamburger Hafensicherheitsgipfel in der Hansestadt mit allen relevanten Behörden und Einrichtungen erklärte Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag: «Wir haben uns heute auf den Weg gemacht, unseren Hafen wirksamer gegen die Organisierte Kriminalität zu schützen und dem internationalen Rauschgifthandel noch wirksamer und schlagkräftiger entgegenzutreten.»

An der Konferenz nahmen unter anderem BKA-Präsident Holger Münch, die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, Hamburgs LKA-Chef Jan Hieber, der Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunther Bonz, sowie Vertreter der Wirtschaftsbehörde und des Bundesinnenministeriums teil.

In der gemeinsamen Abschlusserklärung verabredeten die Teilnehmer unter anderem die Einrichtung eines gemeinsamen Sicherheitszentrums, etwa um LKA, Zoll, Wasserschutzpolizei und die Hafenverwaltung HPA besser zu vernetzen. Darüber hinaus sollen die Fahnder einerseits den Fokus verstärkt auf sogenannte Hafeninnentäter richten, die Drogenschmuggler mit Informationen versorgen oder beim Abtransport der Drogen helfen. Es soll aber auch eine Awareness-Kampagne für die Hafen-Beschäftigten geben, um sie wirksam vor der Kontaktaufnahme durch Kriminelle zu schützen. Zudem seien unter anderem weitere technische Maßnahmen zur Gefahrenabwehr geplant.