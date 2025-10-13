Hafenmanager soll im Block-Prozess befragt werden

Hamburg (dpa) –

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder soll am Montag (9.30 Uhr) ein Hafenmanager als Zeuge befragt werden. Es handelt sich dabei um einen Geschäftsführer des Hamburger Hafenmanagements, wie das Hamburger Landgericht vorab mitteilte. Weitere Zeugen sind für den Tag nicht geladen. Weiterführende Angaben machte das Gericht nicht.

Am Montag steht der 17. von 53 geplanten Verhandlungstagen an. Die Hamburger Gastronomieunternehmerin Christina Block ist in dem Prozess eine von sieben Angeklagten. Sie soll laut Staatsanwaltschaft den Auftrag gegeben haben, zwei ihrer Kinder aus der Obhut des Vaters in der Silvesternacht 2023/24 aus Dänemark zu entführen. Block bestreitet das. Block und ihr Ex-Mann befinden sich in einem jahrelangen Sorgerechtsstreit.

Der letzte Auftritt eines Zeugen am 16. Verhandlungstag hatte sich über Stunden hingezogen und nahezu einen ganzen Verhandlungstag in Anspruch genommen. Der Zeuge, ein Sicherheitsberater, schilderte unter anderem, wie er Blocks Kinder in Dänemark observierte und dabei entdeckt wurde. Anwälte beider Seiten stellten viele Nachfragen.