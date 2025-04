Hafengeburtstag zwischen Popmusik und Schlepperballett

Hamburg (dpa/lno) –

Shows, Schiffe und das traditionelle Schlepperballett – die Veranstalter des Hamburger Hafengeburtstags wollen mit einem vielfältigen Programm erneut mehr als eine Million Besucher in die Hansestadt locken. «Uns ist ein Anliegen, den Hafengeburtstag stetig weiterzuentwickeln, auch durch eine Verbesserung am Programm», sagte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) vor der 836. Ausgabe des Hafenfestes (9. bis 11. Mai).

Das soll in diesem Jahr unter anderem mit Konzerten und Shows wie «Hafen pur!» gelingen. Hier tritt am 9. Mai unter anderem die Sängerin Nina Chuba auf und präsentiert dabei gleich zwei exklusive Songs. Wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Mal eine schwimmende Bühne auf der Elbe an den Landungsbrücken liegen. Auf der Ponton-Bühne treten neben der Hamburger Pop-Musikerin unter anderem Lotto King Karl und Johannes Oerding auf. Am Samstag (10. Mai) wird die Bühnenshow mit einem großen Feuerwerk beendet.

Neben den Shows dürfen beim traditionsreichen Hafenfest natürlich auch die Schiffe nicht fehlen – in diesem Jahr werden mehr als 250 erwartet. Zwischen den klassischen Ein- und Auslaufparaden am Freitag und Sonntag ist auch das traditionelle Schlepperballett wieder dabei, das mit traditioneller Musik aus dem diesjährigen Länderpartner Burgenland unterlegt wird.