Hafengeburtstag: Selig, Pohlmann und Lotto King Karl singen

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Hamburger Hafengeburtstag in der kommenden Woche wird es an allen drei Tagen zahlreiche kostenlose Konzerte geben. So werden die Künstler Selig, Pohlmann, Tonbandgerät und Roachford auf der NDR-Bühne vor dem Alten Elbtunnel auftreten, wie die Hamburg Messe am Montag mitteilte. Pohlmann und Selig sind am 16. September dran, Samstag (17. September) werden die Bands Jeden Tag Silvester, Tonbandgerät, Cosmopauli und der Sänger Roachford erwartet. Am Sonntag wird der Country-Band Truck Stop und der Band The Rattles die Bühne überlassen.

Auf anderen Bühnen des maritimen Volksfestes entlang des Elbufers sollen Lotto King Karl, Rednex, Captain Jack, Extrabreit und die St.-Pauli-Kultband Ohrenfeindt auftreten. Einen kleinen Einblick in Konzerte aus der Elbphilharmonie wird es über eine große Leinwand geben: Direkt an der «Elphi» sollen alle zwei Stunden Mitschnitte von 17 Aufführungen aus dem Großen Saal gezeigt werden. Zudem lädt das Festivalareal «Harbour Beatz» auf dem Parkplatz Strand Pauli tagsüber zum Stöbern und Shoppen ein und abends zum Tanzen zu Electro, House und Techno.

Als ein Höhepunkt ist die Lichtinszenierung der Reederei Aida Cruises am Samstagabend angekündigt. Das visuelle Spektakel des Kreuzfahrtschiffes Aida Prima soll mit einem Feuerwerk beendet werden. Länderpartner des Hafengeburtstages ist Kroatien, das Land wird auf der Kehrwiederspitze präsentiert. Zudem werden wieder zahlreiche historische Schiffe im Hafen erwartet.