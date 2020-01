Hafencity wächst gen Elbbrücken: Neue Projekte gehen in Bau

Baukräne stehen auf einer Baustelle mit mehreren Wohnhäusern am Bakenhafen in der Hafencity. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In der Hamburger Hafencity sollen in diesem Jahr mehrere Projekte starten. Darunter sind das Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, die Sportanlagen im Oberhafen und die Grundschule am Baakenhafen, wie der Chef der Hamburger Hafencity GmbH, Jürgen Bruns-Berentelg, am Mittwoch ankündigte. Rund 2800 Wohnungen seien in dem Gebiet zwischen Strandkai und Elbbrücken bereits fertiggestellt worden, 1350 Wohneinheiten befänden sich 2020 im Bau.

Auch in den angrenzenden Stadtteilen Billebogen, Grasbrook sowie in der «Science City» in Hamburg Bahrenfeld stünden wichtige Schritte bevor. So will die Hafencity GmbH für den «Stadteingang Elbbrücken» in Billebogen im Sommer 2020 ein Rahmenkonzept vorlegen. Über die Ausgestaltung des Stadtteils Grasbrook soll es im April mehr Klarheit geben. Eine der größten Herausforderungen stellt hierbei die Verknüpfung mit den umliegenden Stadtteilen, insbesondere dem Veddel, dar.