Hafenbahn-Waggon prallt gegen Auto – ein Verletzter

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Waggon der Hafenbahn ist in Hamburg gegen ein Auto geschoben worden – ein 22 Jahre alter Mitarbeiter der Bahngesellschaft wurde dabei verletzt. Das teilte das Lagezentrum der Hamburger Polizei mit. Warum es zu dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im Hafenstadtteil Waltershof kam, ist noch unklar, wie der Sprecher sagte. Zunächst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Der Mitarbeiter habe sich während des Unfalls auf einem Waggon befunden, der von einer Lokomotive angeschoben worden sei. Der Mann sei während des Zusammenpralls mit dem Auto eingequetscht worden. Er soll den Angaben nach einen Bruch erlitten haben und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall soll sich gegen 17.00 Uhr ereignet haben. Der Zug sei während des Vorfalls langsamer als Schrittgeschwindigkeit gefahren, sagte der Sprecher.

Im Januar waren eine Lok der Hafenbahn und ein Bus zusammengestoßen. Dabei kam eine 19-Jährige ums Leben. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden laut Polizei schwer verletzt. Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauerten zuletzt an.