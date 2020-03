Hafen Cuxhaven wird vergrößert: Baugenehmigung erteilt

Ein Stapelfahrer mit einem Container im Hafen von Cuxhaven. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Cuxhaven (dpa/lni) – Die Erweiterung des Hafens in Cuxhaven hat eine wichtige Hürde genommen. Der niedersächsische Bauminister Olaf Lies (SPD) übergibt die erteilte Baugenehmigung heute (10.00) in Cuxhaven an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Dieser ist für die Häfen im Land zuständig. An der Kaimauer entlang der Elbe in Cuxhaven soll eine 1250 Meter lange Lücke geschlossen werden. Es entstehen drei neue Schiffsliegeplätze und 28 Hektar Stellfläche. Nach Fertigstellung wird Cuxhaven 3580 Meter Kai bieten zur Abfertigung von Containern, Stückgut und Autotransporten.