Häftlingstransport festgefahren

Löningen (dpa/lni) –

Ein Gefangenentransporter hat sich am Vormittag auf glatter Fahrbahn festgefahren. Auf der Bundesstraße 213 in Löningen bei südwestlich von Cloppenburg sei das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen – wie zahlreiche weitere Fahrzeuge auch, sagte eine Polizeisprecherin. Auch Schwerlastfahrzeuge seien ins Stocken geraten.

Landwirte zogen den Angaben nach den Gefangenentransport zurück auf die Straße und begannen auch eigenmächtig mit der Räumung der Straße. Das Fahrzeug sei inzwischen wieder unterwegs. Niemand habe das Fahrzeug zwischenzeitlich verlassen, ergänzte die Sprecherin. Auch der restliche Verkehr in dem Gebiet laufe schleppend wieder an, teilte die Polizei mit. Autofahrer sollten den Bereich dennoch weiträumig umfahren.