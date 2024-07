Häftling flieht während Ausgang – und wird im Wald gefasst

Bad Bramstedt (dpa/lno) –

Ein Häftling ist während eines genehmigten Ausgangs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) geflohen. Bei dem Ausgang war er von Justizvollzugsbeamten begleitet worden, wie die Polizei mitteilte. Nach etwa vier Stunden entdeckte die Polizei den 20-Jährigen in einem Waldstück im Umkreis des Fluchtortes. Sie nahm den Mann in Gewahrsam. Eine Vielzahl an Polizeikräften hatte laut Mitteilung nach dem Flüchtigen gesucht. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.